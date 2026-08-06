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SAT.1-Frühstücksfernsehen

In der Sendung: Menschlichkeit, Landwirtschaft, Drohnenangriff

SAT.1Folge vom 06.08.2026
In der Sendung: Menschlichkeit, Landwirtschaft, Drohnenangriff

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 06.08.2026: In der Sendung: Menschlichkeit, Landwirtschaft, Drohnenangriff

58 Min.Folge vom 06.08.2026Ab 12

Aus einem Gipfeltraum wird ein spektakulärer Rettungseinsatz, um einen pakistanischen Hilfsträger, der um sein Leben kämpft. Außerdem: Frauen in der Landwirtschaft und ihr Einsatz gegen Vorurteile sowie ein Drohnenflug über den Leipziger Flughafen.

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