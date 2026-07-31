Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SAT.1-Frühstücksfernsehen

Chris, Karen und Berta feiern den Freitag

SAT.1Folge vom 31.07.2026
Chris, Karen und Berta feiern den Freitag

Chris, Karen und Berta feiern den FreitagJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 31.07.2026: Chris, Karen und Berta feiern den Freitag

44 Min.Folge vom 31.07.2026Ab 12

Es gibt viel zu sehen! Chris, Karen und Hund Berta führen gut gelaunt durch die Sendung am Freitag. Mit dabei sind Comedian Laura Larsson, Redakteurin Luca Meydam und Expertentalks zu Strafrecht und Bakterien in der Ostsee.

Alle verfügbaren Folgen