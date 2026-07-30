Von Mallorca-Star Franziska Strnad "Frenzy" über Einbrüche bis zu ZitronenkuchenJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 30.07.2026: Von Mallorca-Star Franziska Strnad "Frenzy" über Einbrüche bis zu Zitronenkuchen
47 Min.Folge vom 30.07.2026Ab 12
Sie tanzt, singt und sorgt für Stimmung: Mallorca-Star Franziska Strnad alias "Frenzy". Hier gibt es Ihre Erfolgsgeschichte. Außerdem: So schützen Sie sich im Urlaub vor Einbrechern und ein sommerliches Rezept für Zitronenkuchen vom Blech.
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
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