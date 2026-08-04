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SAT.1-Frühstücksfernsehen

In der Sendung: KI-Debatte, Zivildienst, Fasten & Chris Norman

SAT.1Folge vom 04.08.2026
In der Sendung: KI-Debatte, Zivildienst, Fasten & Chris Norman

In der Sendung: KI-Debatte, Zivildienst, Fasten & Chris NormanJetzt kostenlos streamen

SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 04.08.2026: In der Sendung: KI-Debatte, Zivildienst, Fasten & Chris Norman

44 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Marlene und Boschi diskutieren über Zivildienst und KI. Dazu gibt es Tipps zum Kinder-Depot und Infos zum Fasten gegen Schmerzen. Außerdem: Als Highlight der Sendung begeistert Musik-Legende Chris Norman mit einem exklusiven Live-Auftritt!

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