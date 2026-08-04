In der Sendung: KI-Debatte, Zivildienst, Fasten & Chris NormanJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 04.08.2026: In der Sendung: KI-Debatte, Zivildienst, Fasten & Chris Norman
44 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12
Marlene und Boschi diskutieren über Zivildienst und KI. Dazu gibt es Tipps zum Kinder-Depot und Infos zum Fasten gegen Schmerzen. Außerdem: Als Highlight der Sendung begeistert Musik-Legende Chris Norman mit einem exklusiven Live-Auftritt!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen