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SAT.1-Frühstücksfernsehen

In der Sendung: CSD Anschlag, Gesundheitswesen, Luxus-Boote

SAT.1Folge vom 27.07.2026
In der Sendung: CSD Anschlag, Gesundheitswesen, Luxus-Boote

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SAT.1-Frühstücksfernsehen

Folge vom 27.07.2026: In der Sendung: CSD Anschlag, Gesundheitswesen, Luxus-Boote

60 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12

Der Anschlag auf den CSD in Berlin bewegt die Gesellschaft, die Ermittlungen laufen. Was bisher bekannt ist, erfahren Sie hier. Außerdem: Ein Notfallsanitäter berichtet über die Folgen der Einsparungen im Gesundheitssystem und neue Freundschaften schließen durch Luxus-Boote!

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