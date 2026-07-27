In der Sendung: CSD Anschlag, Gesundheitswesen, Luxus-BooteJetzt kostenlos streamen
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Folge vom 27.07.2026: In der Sendung: CSD Anschlag, Gesundheitswesen, Luxus-Boote
60 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Der Anschlag auf den CSD in Berlin bewegt die Gesellschaft, die Ermittlungen laufen. Was bisher bekannt ist, erfahren Sie hier. Außerdem: Ein Notfallsanitäter berichtet über die Folgen der Einsparungen im Gesundheitssystem und neue Freundschaften schließen durch Luxus-Boote!
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2026, Season 2028: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen