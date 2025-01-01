Scrubs - Die Anfänger
Folge 1: Mein erster Tag
23 Min.Ab 12
Das Medizinstudium ist erfolgreich abgeschlossen und somit der Tag der Wahrheit gekommen - John Dorian, genannt J.D., tritt seine Stelle als Assistenzarzt im Sacred Heart Krankenhaus an. Als er gleich am ersten Tag die unangenehme Bekanntschaft von Dr. Kelso, dem Chefarzt der Klinik, und seinem Kollegen Dr. Cox macht, ist J.D. froh, nicht der einzige neue Assistenzarzt zu sein: Ihm zur Seite stehen sein alter Kumpel Turk sowie die kühl wirkende, aber äußerst hübsche Elliot ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren