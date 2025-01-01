Scrubs - Die Anfänger
Folge 16: Meine Melone
22 Min.Ab 6
Es ist ein harter Schlag für J.D., als er erfährt, dass sein alter Lieblingslehrer verstorben ist. Großer Stress in der Klinik verhindert jedoch, dass der junge Arzt angemessen trauern und seinen Gefühlen freien Lauf lassen kann. Ausgerechnet Elliot ist es schließlich, die ihm unerwartet zur Seite steht. Unterdessen wird auch Dr. Cox von Wut und Trauer geplagt. Er lebt seine Gefühle allerdings im Gegensatz zu J.D. aus - und zertrümmert kurzerhand ein ganzes Labor ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren