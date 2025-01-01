Zum Inhalt springenBarrierefrei
22 Min.Ab 12

J.D. hat es endgültig satt, von Carla immer nur "Bambi" genannt zu werden und vom Hausmeister sogar noch schlimmere Spitznamen zu erhalten. An einem besonders stressigen Tag platzt dem Jungmediziner schließlich der Kragen: Er besteht darauf, von "Schwester Carla" in Zukunft nur noch mit "Dr. Dorian" angesprochen zu werden. Dies ist ein heftiger Schlag für Carla, die schon oft miterleben musste, wie Assistenzärzte nach kurzer Zeit auf den Überflieger-Trip kommen ...

