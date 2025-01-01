Scrubs - Die Anfänger
Folge 3: Mein Kunstfehler
22 Min.Ab 12
Turk hat neuerdings nur noch Augen für Carla - eine Tatsache, die den völlig vernachlässigten J.D. schier in den Wahnsinn treibt. Als er zu allem Überfluss glaubt, einen von Turk verursachten Kunstfehler entdeckt zu haben, gibt es heftigen Streit zwischen den beiden. Auch Elliot hat ein Problem, das sie belastet: Sie hat es satt, von Dr. Kelso ständig auf herablassende Art mit Koseworten angeredet zu werden. Ein Gespräch mit dem Arzt bringt jedoch nicht den gewünschten Erfolg...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren