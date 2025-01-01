Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Mein freier Tag

Staffel 1Folge 9






Folge 9: Mein freier Tag

22 Min.Ab 12

Endlich! J.D. hat seit ewigen Zeiten wieder einen freien Tag. Als er dieses freudige Ereignis auf einer Party gebührend feiern will, bricht er plötzlich beim Flirt mit der hübschen Jennifer unter Bauchkrämpfen zusammen und übergibt sich. Im Krankenhaus erfährt J.D., dass er eine Blinddarmentzündung hat und Turk ihn operieren wird. Die Vorstellung, dass ausgerechnet sein bester Freund in ihm herumdoktert, missfällt J.D. so sehr, dass er um einen anderen Chirurgen bittet ...







