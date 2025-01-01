Scrubs - Die Anfänger
Folge 7: Mein Konkurrent
21 Min.Ab 6
J.D. ist der Held unter den Assistenzärzten: Er weiß so ziemlich alles, wird von Kollegen und Patienten geschätzt, und sogar Elliot interessiert sich für ihn! Doch dies ändert sich eines Tages, als der neue Arzt Nick anfängt. Dieser ist noch schlauer als J.D., sieht gut aus und versprüht einen enormen Charme ... Währenddessen hat Turk mit Dr. Kelso ein Problem ganz anderer Art: Dr. Kelso will eine Parkbank, auf der er seine Mittagspause verbringt, nicht mit Turk teilen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren