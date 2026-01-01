Meine fünfzehn Minuten als HeldJetzt kostenlos streamen
Scrubs - Die Anfänger
Folge 8: Meine fünfzehn Minuten als Held
21 Min.Ab 6
Während einer Demonstration vor jenem Stripclub, in dem J.D. und Turk das Mittagessen einnehmen wollten, erleidet der Kameramann eines anwesenden Fernsehteams einen Kreislaufzusammenbruch. Als die beiden Ärzte dem Mann helfen, werden sie als Helden gefeiert - doch der Ruhm ist nur von kurzer Dauer. Unterdessen wird Elliot von ganz anderen Sorgen geplagt: Bei dem Versuch, sich mit Carla anzufreunden, stellt sie sich dermaßen ungeschickt an, dass sie genau das Gegenteil erreicht.
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
