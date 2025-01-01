Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

Staffel 1Folge 19
Folge 19: Mein alter Herr

22 Min.Ab 6

Elliot und Turk sind ganz aus dem Häuschen, als ihre Eltern zu der medizinischen Tagung kommen, auf der sie einen Vortrag halten wollen. Auch J.D. ergeht es nicht besser - sein Vater erscheint ebenfalls. Während er sich Sorgen macht, sein Vater könne sich wieder von seiner besonders gemeinen Seite zeigen, hat Turk Angst davor, Carla seiner Mutter vorzustellen. Elliot versucht unterdessen, ihren Eltern zu beweisen, dass sie das Zeug zu einer guten Ärztin hat ...

