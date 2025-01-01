Scrubs - Die Anfänger
Folge 19: Mein alter Herr
22 Min.Ab 6
Elliot und Turk sind ganz aus dem Häuschen, als ihre Eltern zu der medizinischen Tagung kommen, auf der sie einen Vortrag halten wollen. Auch J.D. ergeht es nicht besser - sein Vater erscheint ebenfalls. Während er sich Sorgen macht, sein Vater könne sich wieder von seiner besonders gemeinen Seite zeigen, hat Turk Angst davor, Carla seiner Mutter vorzustellen. Elliot versucht unterdessen, ihren Eltern zu beweisen, dass sie das Zeug zu einer guten Ärztin hat ...
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
