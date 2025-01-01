Scrubs - Die Anfänger
Folge 15: Meine Beziehung
28 Min.Ab 12
Es ist geschehen: J.D. und Elliot haben endlich ihre erste Liebesnacht miteinander verbracht! Als die beiden am nächsten Tag verliebt im Krankenhaus auftauchen, stellen sich jedoch nicht die gewünschten Reaktionen ein. Turk und Carla zeigen wenig Begeisterung für das neue Paar, und Dr. Cox nimmt die Beziehung sogar zum Anlass, um die beiden noch mehr zu schikanieren, als er es bisher tat. Dies führt schließlich dazu, dass J.D. und Elliot heftig zu streiten beginnen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren