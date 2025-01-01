Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

DisneyStaffel 1Folge 13
Folge 13: Meine zweite Chance

22 Min.Ab 12

J.D. ist überglücklich, als Alex Hanson endlich aus dem Kernspin-Tomographie-Gerät heraus darf: Die Sozialarbeiterin ist nämlich bildhübsch. Das erste Date der beiden verläuft perfekt, das zweite allerdings weniger. J.D. vergisst die Verabredung im Arbeitsstress völlig und versetzt Alex. Als diese sich daraufhin unversöhnlich zeigt und dem jungen Arzt vorwirft, seine Arbeit sei für ihn das Wichtigste im Leben, wird J.D. klar, dass sein Job wohl keine Beziehung zulässt ...

