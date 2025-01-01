Scrubs - Die Anfänger
Folge 21: Mein größtes Opfer
22 Min.Ab 12
J.D. verletzt sich an einer Spritze eines Patienten, der mit Hepatitis B infiziert ist. Die Blutuntersuchung ergibt, dass er sich nicht angesteckt hat, doch der Vorfall stimmt ihn nachdenklich - zumal vier kranke Kollegen, die gemeinsam das Zimmer hüten, ihn mit allerhand Schauergeschichten erschrecken. Indessen trennt sich Elliot von Sean, obwohl sie erkannt hat, dass er der ideale Partner für sie ist. Aber sie glaubt, dass sie ihrem Beruf volle Aufmerksamkeit schenken muss.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren