Scrubs - Die Anfänger

Mein Held

Mein Held

Scrubs - Die Anfänger

Folge 23: Mein Held

22 Min.Ab 12

Nun ist es sicher: Dr. Cox' ehemaliger Schwager Ben braucht eine Chemotherapie, weil er an Leukämie erkrankt ist. Im Krankenhaus versuchen alle Angestellten, dem jungen Mann Mut zu machen, allen voran Dr. Cox, der seinem Freund jeden erdenklichen Beistand verspricht. J.D. bewundert das Verhalten des Arztes und glaubt, einen wahren Helden vor sich zu haben. Dass dem nicht wirklich so ist, bemerkt J.D. erst, als Ben mit der Chemotherapie beginnt ...

