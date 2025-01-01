Scrubs - Die Anfänger
Folge 11: Meine Erinnerungen
21 Min.
J.D. behandelt einen Patienten, der unter Gedächtnisverlust leidet. Zusammen mit Elliot, Turk, Carla, Dr. Cox und Dr. Kelso versucht er, dem Patienten beim Wiedererlangen des Gedächtnisses zu helfen. Dabei schwelgen die Ärzte selbst in Erinnerungen an die letzten sechs Jahre.
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
