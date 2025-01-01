Scrubs - Die Anfänger
Folge 9: Mein Durchhänger
21 Min.
J.D. hat einen Durchhänger: Seine Freundin hat ihn verlassen und zu allem Überfluss diagnostiziert Cox bei ihm eine seltene Kreislaufstörung, eine sogenannte vasovagale Synkope, deren Symptome ständige Ohnmachtsanfälle sind. Turk und Elliot streiten sich darum, wer an der Reihe ist, auf den ewigen Pechvogel J.D. aufzupassen, da sie es bald leid sind, J.D.s Babysitter zu spielen.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren