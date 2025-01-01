Zum Inhalt springenBarrierefrei
Meine Reise nach Phoenix

Folge 20: Meine Reise nach Phoenix

25 Min.Ab 12

Auf einer Chirurgen-Tagung in Phoenix trifft J.D. unerwartet auf seine Ex-Freundin Kim. Zu seiner Verwunderung ist sie hochschwanger - entgegen ihrer früheren Behauptung, eine Fehlgeburt erlitten zu haben. Als sie ihn um Hilfe bittet, ist J. D. völlig überfordert und macht sich heimlich aus dem Staub ...

