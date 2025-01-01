Scrubs - Die Anfänger
Folge 4: Mein Dr. House
21 Min.Ab 6
J.D. versucht Kim davon abzubringen, das viermonatige Forschungsstipendium in Washington anzunehmen, indem er ihr seine volle Unterstützung zusichert. Er erreicht damit jedoch genau das Gegenteil ... Dr. Cox löst im Stil von Dr. House mehrere medizinische Rätsel, übersieht dabei aber, dass Carla nach der Geburt an einer Depression leidet und deshalb nicht nach Hause will ... Elliot arbeitet mittlerweile als Privatärztin und muss mit Dr. Kelsos Anfeindungen zurechtkommen ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren