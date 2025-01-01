Scrubs - Die Anfänger
Folge 12: Mein Goldfischglas
21 Min.
Brian Dancer soll aus dem Sacred Heart entlassen werden. Als er versucht, sich das Leben zu nehmen, weil er aufgrund seiner Erkrankung nicht mehr zur Army zurückkehren kann, bemühen sich Cox, Turk, Carla, Elliot und J.D., ihm über seine Krise hinwegzuhelfen. J.D. erinnert sich, dass Turk zu Uni-Zeiten heimlich etwas mit J.D.s Freundin hatte. Beide erzählen jeweils ihre Version der Geschichte. Der Hausmeister unterhält sich derweil angeregt mit einem Goldfisch ...
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
