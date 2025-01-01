Scrubs - Die Anfänger
Folge 18: Meine Eifersucht
21 Min.Ab 12
J.D. ist auf Elliots alte College-Freundin Melody eifersüchtig. Grund genug für ihn, zwischen den beiden Freundinnen Unfrieden zu stiften. Turk ist sauer auf Dr. Cox, da der ihm nicht genügend Beachtung schenkt. Als er noch die Aufgabe bekommt, sich um einen hypochondrischen Patienten zu kümmern, schmiedet Turk einen Racheplan ...
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
12
