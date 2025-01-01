Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scrubs - Die Anfänger

DisneyStaffel 6Folge 16
21 Min.

J. D. und Turk wollen einem Jungen, der von Geburt an taub ist, ein Hörimplantat einsetzen. Der ebenfalls taube Vater verweigert jedoch seine Einwilligung für die OP. Nachdem die Ärzte das Einverständnis bei der Mutter eingeholt haben, kommen sie endlich hinter die Gründe für die Entscheidung des Vaters ...

