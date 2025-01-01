Scrubs - Die Anfänger
Folge 3: Mein Kaffee
21 Min.Ab 12
J.D. entdeckt im neueröffneten Coffee-Shop seinen ehemaligen Assistenzarzt Cabbage hinter dem Tresen. Auch der Hausmeister samt Reinigungspersonal lässt sich dort einstellen, nachdem Dr. Kelso ihnen einen Zuschuss für Zahnbehandlungen verweigert hat. Als Dr. Kelso nicht mehr an seine Muffins kommt und der Müll überhand nimmt, lenkt er schließlich ein ... Da Carla mit dem Gedanken spielt, wegen des Babys nicht mehr zu arbeiten, sucht Turk neue Verdienstmöglichkeiten ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren