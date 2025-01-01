Scrubs - Die Anfänger
Folge 6: Mein Musical
23 Min.Ab 6
Eine Frau fällt in Ohnmacht. Als sie wieder erwacht, hört sie sich und alle anderen singen, einschließlich der Belegschaft des Sacred Heart. So erfährt sie von den Beziehungen und Konflikten im Krankenhaus in Form von Gesang ... Carla ist hin- und hergerissen zwischen ihrem Baby und dem Wunsch, wieder zu arbeiten. Da es Turk scheinbar lieber sieht, wenn sie zu Hause bleibt, weiß sie nicht, wie sie ihm beibringen soll, dass sie wieder in den Job will.
Scrubs - Die Anfänger
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
