Scrubs - Die Anfänger
Folge 15: Meine Patenschaft
25 Min.
Schwester Laverne Roberts liegt nach einem Autounfall im Koma. Jeder versucht auf seine Art, mit dem möglichen Tod von Laverne fertigzuwerden. Indes bekommt Jordan ihr Baby, was Dr. Cox jedoch geheim hält, da er den Geburtstag seiner Tochter nicht mit Lavernes Tod verknüpft sehen will. Nur J. D. ist eingeweiht, was ihn auf den Gedanken bringt, dass er der Patenonkel werden müsse ...
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
