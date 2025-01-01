Scrubs - Die Anfänger
Folge 21: Mein Kaninchen
21 Min.Ab 6
J.D.s Ex-Freundin Kim erwartet ein Baby von ihm. Schweren Herzens entschließt er sich, ihr zu helfen, was Kim Hoffnungen macht, wieder mit J.D. zusammenzukommen. Elliot macht Carlas Vorbereitungen zu ihrer Junggesellinnenparty zunichte und nimmt die Planung selbst in die Hand - mit verheerenden Folgen ...
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
