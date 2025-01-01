Scrubs - Die Anfänger
Folge 22: Meine Zukunft
22 Min.Ab 6
J.D. und Kim werden wieder ein Paar. Er bittet sie, bei ihm einzuziehen und - nach einer Babypause - am Sacred Heart zu arbeiten. Jordan hat unterdessen J.D. als Taufpaten für ihre kleine Tochter ausgesucht. Dr. Cox ist völlig verzweifelt und versucht, sie mit allen Mitteln von ihrem Vorhaben abzubringen ...
Scrubs - Die Anfänger
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom, Medizin
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
