Scrubs - Die Anfänger

Mein Dr. House

Folge 4: Mein Dr. House

J.D. versucht Kim davon abzubringen, das viermonatige Forschungsstipendium in Washington anzunehmen, indem er ihr seine volle Unterstützung zusichert. Er erreicht damit jedoch genau das Gegenteil ... Dr. Cox löst im Stil von Dr. House mehrere medizinische Rätsel, übersieht dabei aber, dass Carla nach der Geburt an einer Depression leidet und deshalb nicht nach Hause will ... Elliot arbeitet mittlerweile als Privatärztin und muss mit Dr. Kelsos Anfeindungen zurechtkommen ...

