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SK Kölsch

Nachtschicht

SAT.1Staffel 4Folge 40vom 23.04.2026
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Folge 40: Nachtschicht

45 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Schon seit geraumer Zeit ist das LKA hinter dem wegen Drogenhandels und Mordes gesuchten Robbi Kleinschmidt her. Nun sollen Jupp und Falk helfen, den Flüchtigen dingfest zu machen, indem sie eine nächtliche Überwachungsaktion vor dem Haus der ehemaligen Freundin Kleinschmidts, Alexa Sommer, durchführen ...

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