SK Kölsch
Folge 40: Nachtschicht
45 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Schon seit geraumer Zeit ist das LKA hinter dem wegen Drogenhandels und Mordes gesuchten Robbi Kleinschmidt her. Nun sollen Jupp und Falk helfen, den Flüchtigen dingfest zu machen, indem sie eine nächtliche Überwachungsaktion vor dem Haus der ehemaligen Freundin Kleinschmidts, Alexa Sommer, durchführen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH