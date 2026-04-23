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SK Kölsch

Golfkrieg

SAT.1Staffel 4Folge 43vom 23.04.2026
Golfkrieg

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Folge 43: Golfkrieg

45 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12

Auf einem exklusiven Golfplatz, den auch Haupt regelmäßig besucht, wird die Leiche von Horst Mack entdeckt. Jupp soll nun auf schnellstem Wege den Täter überführen, denn die feine Club-Gesellschaft möchte in ihren Aktivitäten nicht gestört werden. Da kommt es Haupt gerade recht, dass alle Indizien auf den Golflehrer George Donaldson als Mörder hinweisen. Seine zwielichtige Vergangenheit und das Verhältnis mit Macks Frau Helene machen ihn zum Hauptverdächtigen.

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