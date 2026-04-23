SK Kölsch
Folge 45: Leichtes Gepäck
45 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Falk und sein neuer Freund Benno haben während ihres Urlaubs in New York den Afro-Amerikaner Luke kennengelernt, der zufälligerweise aus beruflichen Gründen mit dem gleichen Flugzeug nach Köln fliegt. Am Zoll wird Luke jedoch sofort verhaftet, weil die Beamten in seinem Koffer einen abgetrennten Daumen gefunden haben.
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SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH