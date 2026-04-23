SK Kölsch
Folge 46: Der Fischflüsterer
45 Min.Folge vom 23.04.2026Ab 12
Hannes Mitgudsch hat ein besonderes Talent - er ist "Fischflüsterer". Der allseits beliebte Eisenflechter spricht mit seinen japanischen Zierkarpfen und avancierte dadurch zu einem der bekanntesten Kölner Koi-Züchter. Eines Tages wird Mitgudsch Opfer eines heimtückischen Mordanschlages: Ein Giftpfeil, gefüllt mit dem Hautsekret eines südamerikanischen Pfeilgiftfrosches, trifft ihn im Nacken und tötet ihn ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
SK Kölsch
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Krimi-Drama
Produktion:DE, 1998
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Nostro Film GmbH