Smallville - Staffel 2 Folge 1
Folge 1: Seh' die Welt in Trümmern liegen ...

41 Min. Ab 12

Ein Tornado ist über Smallville gezogen und hat verheerende Spuren hinterlassen. Clark konnte Lana konnte im letzten Moment retten und in Sicherheit bringen, sein Vater ist jedoch spurlos verschwunden. Er macht sich auf die Suche nach ihm. Zuletzt wurde er in der Nähe von Roger Nixon gesehen, der Clarks Geheimnis mittlerweile kennt und eine Sensation wittert.

