Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Zeitpunkt des Todes: 02:17 Uhr

WarnerStaffel 2Folge 16
Zeitpunkt des Todes: 02:17 Uhr

Zeitpunkt des Todes: 02:17 UhrJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 16: Zeitpunkt des Todes: 02:17 Uhr

42 Min.Ab 12

Martha sucht im Keller nach einem achteckigen Teil des Raumschiffs, als sie eine grüne Staubwolke einhüllt und eine mysteriöse Krankheit auslöst. Im Krankenhaus fällt sie schließlich ins Koma. Nachdem Clark auch die ersten Symptome zeigt und Jonathan erfährt, dass seine im Koma liegende Frau schwanger ist, besteht akuter Handlungsbedarf! Der Auslöser allen Übels, das Achteck, muss schnellstens ausfindig gemacht werden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen