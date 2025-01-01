Smallville
Folge 8: Ryan
42 Min.Ab 12
Clarks Freund Ryan wird seit einiger Zeit vermisst. Als Clark erfährt, dass sein Kumpel in einem Forschungslabor gefangen gehalten wird, startet er einen Rettungsversuch, der gelingt. Er bringt ihn auf die Kent-Farm, wo Lex alles in seiner Macht stehende versucht, um den Jungen nicht wieder an die Forscher aushändigen zu müssen. Eine schlimme Nachricht durchkreuzt die Pläne - Ryan hat einen aggressiven Gehirntumor.
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
12
