Smallville

Höhlengeheimnis

WarnerStaffel 2Folge 10
Folge 10: Höhlengeheimnis

41 Min.Ab 12

Nach einem Sturz mit dem Motorrad findet sich Clark in einer Höhle wieder. Dort begegnet ihm die junge Indianerin Kyla. Sie studiert die Wandmalereien, die von einem alten Helden erzählen, der mit Superkräften gesegnet war. Er soll zu gegebenem Zeitpunkt einen Nachfolger auf die Erde schicken. Zeitgleich greift ein weißer Wolf Menschen in Smallville an. Zufall oder die Erfüllung einer Prophezeiung?

