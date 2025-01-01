Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine harmlose Party endet in einem Desaster: Die Jugend von Smallville feiert ausgelassen in einer indianischen Felsenlandschaft, die von einem Parasit befallen ist. Langsam kriecht der unsichtbare Feind über die Atemwege in die Körper der Feiernden und löst einen entsetzlichen Impuls aus: Sie werden allesamt zu passionierten Selbstmördern. Clark bringt Pete und Chloe ins Krankenhaus, wo sich die nächste Katastrophe ereignet.

