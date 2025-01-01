Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 2Folge 4
Folge 4: Wahnsinnsrot

43 Min.Ab 12

Die Clique um Clark will sich einen Freundschaftring kaufen. Bei einem zwielichtigen Juwelier werden sie fündig und entscheiden sich für wunderschöne Smaragdringe. Bald stellt sich jedoch heraus, dass es sich bei dem Smaragd nicht um einen Edelstein, sondern um rotes Kryptonit handelt. Und das hat verheerende Folgen für Clark.

