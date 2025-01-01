Smallville
Folge 4: Wahnsinnsrot
43 Min.Ab 12
Die Clique um Clark will sich einen Freundschaftring kaufen. Bei einem zwielichtigen Juwelier werden sie fündig und entscheiden sich für wunderschöne Smaragdringe. Bald stellt sich jedoch heraus, dass es sich bei dem Smaragd nicht um einen Edelstein, sondern um rotes Kryptonit handelt. Und das hat verheerende Folgen für Clark.
Smallville
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen