Staffel 2Folge 18
Folge 18: Alien 2?

41 Min.Ab 12

Ein neuer Schüler namens Cyrus Krupp taucht auf der Smallville High auf und wird schnell Opfer der Schlägerbande. Der ruhige Junge kann sich jedoch bestens verteidigen. Als er sich von den Rabauken wieder einmal bedroht fühlt, setzt er kurzerhand mit nur einem Blick den Raum in Brand. Clark erinnert diese Fähigkeit an seinen eigenen Hitzeblick und er vermutet, dass Cyrus von seinem Heimatplaneten Krypton abstammen könnte.

