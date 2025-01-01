Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Ich atme ein, die Jugend Dein!

WarnerStaffel 2Folge 6
Ich atme ein, die Jugend Dein!

Ich atme ein, die Jugend Dein!Jetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 6: Ich atme ein, die Jugend Dein!

40 Min.Ab 12

Merkwürdige Todesfälle ereignen sich in Smallville. Mehrere Teenager werden tot aufgefunden. Ihre Leichen sehen greisenartig aus. Clark hat die neue Mitschülerin Chrissy im Visier. Seit sie in der Stadt ist, geschehen die Todesfälle. Er findet heraus, dass Chrissy trotz ihres jungen Aussehens bereits 100 Jahre alt ist. Sie hält sich physisch jung, indem sie andere ihrer Jugend beraubt. Die Konsequenzen sind tödlich.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen