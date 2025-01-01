Smallville
Folge 13: Wer schoss auf Lionel Luthor?
41 Min.Ab 12
Wer trachtet Lionel Luther nach dem Leben? Mehr tot als lebendig wird er nach einem Schuss ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei verdächtigt unter anderem auch Clarks Vater Jonathan. Er hätte in ihren Augen gute Gründe, seinen Vater zur Strecke zu bringen. Clark macht sich eilig auf die Suche nach entlastenden Beweisen, während Lana nach einem geeigneten Anwalt für Jonathans Verteidigung Ausschau hält.
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
12
