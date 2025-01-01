Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

WarnerStaffel 2Folge 19
Folge 19: Viel Arbeit für den neuen Sheriff

42 Min.Ab 12

Smallville begrüßt seinen neuen weiblichen Sheriff. Arbeit gibt es genug: Lana wird in einer Bar von einer Horde Betrunkener angegriffen. Clark kann in letzter Minute das Schlimmste verhindern. Lana belastet das Erlebnis jedoch stärker als gedacht. Lex rät ihr daraufhin, einen Selbstverteidigungskurs zu besuchen.

