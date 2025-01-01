Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Geisterjäger

WarnerStaffel 2Folge 21
Geisterjäger

GeisterjägerJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 21: Geisterjäger

43 Min.Ab 12

Lanas Schulfreundin Emily kam im Alter von zehn Jahren ums Leben. In letzter Zeit hat Lana das Gefühl, ihre verstorbene Freundin immer wieder in Smallville zu sehen. Langsam zweifelt sie an ihrem Verstand und wendet sich an Clark. Gemeinsam machen sie sich auf Geisterjagd und entdecken im Haus vom Emilys Vater ein verstecktes Labor. Die Spuren deuten darauf hin, dass hier Klonversuche an Menschen vorgenommen wurden.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen