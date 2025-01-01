Smallville
Folge 21: Geisterjäger
43 Min.Ab 12
Lanas Schulfreundin Emily kam im Alter von zehn Jahren ums Leben. In letzter Zeit hat Lana das Gefühl, ihre verstorbene Freundin immer wieder in Smallville zu sehen. Langsam zweifelt sie an ihrem Verstand und wendet sich an Clark. Gemeinsam machen sie sich auf Geisterjagd und entdecken im Haus vom Emilys Vater ein verstecktes Labor. Die Spuren deuten darauf hin, dass hier Klonversuche an Menschen vorgenommen wurden.
