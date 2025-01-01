Zum Inhalt springenBarrierefrei
Smallville

... nach Hause?

Staffel 2Folge 23
... nach Hause?

Smallville

Folge 23: ... nach Hause?

43 Min.Ab 12

Clark bekommt beunruhigende Nachrichten von seinem leiblichen Vater. Sein Sohn würde seinem eigentlichen Auftrag nicht Folge leisten - statt die Welt zu beherrschen, fügt er sich in die Gesellschaft der Menschen ein. Clark zieht daraufhin los, um das Raumschiff zu zerstören. Die Explosion verletzt jedoch viele seiner Freunde. Um weiteres Leid zu verhindern, will er Smallville ein für alle Mal den Rücken kehren.

Smallville
Smallville

Smallville

