Smallville

WarnerStaffel 3Folge 10
Folge 10: Flüstern

40 Min.Ab 12

Clark ist gerade dabei, eine Gruppe Juwelendiebe aufzuhalten, als er den Hitzeblick einsetzt und sich damit selbst blendet. Er verliert daraufhin sein Augenlicht, das er so dringend braucht, um den verschollenen Pete aufzuspüren. Clark merkt jedoch, dass der ausgelöschte Sinn einen anderen aktiviert: Er hört nun auch die leisesten Geräusche.

