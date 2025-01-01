Smallville
Folge 18: Sag die Wahrheit
42 Min.Ab 12
Chloe gerät in große Gefahr: Um ihrem Vater zu helfen, bricht sie bei Luthor Corp. ein und begibt sich auf die Suche nach Beweisen. Dabei kommt sie mit Kryptonit in Berührung. Das Gas bewirkt zum einen, dass Chloe Lügen ihrer Gesprächspartner sofort enttarnen kann, zum anderen wirkt es aber auch tödlich. Chloe bleibt nicht mehr viel Zeit. Um sich zu retten, muss sie endlich die Wahrheit über Clark Kent herausfinden.
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen