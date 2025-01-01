Zum Inhalt springenBarrierefrei
WarnerStaffel 3Folge 18
Folge 18: Sag die Wahrheit

42 Min.Ab 12

Chloe gerät in große Gefahr: Um ihrem Vater zu helfen, bricht sie bei Luthor Corp. ein und begibt sich auf die Suche nach Beweisen. Dabei kommt sie mit Kryptonit in Berührung. Das Gas bewirkt zum einen, dass Chloe Lügen ihrer Gesprächspartner sofort enttarnen kann, zum anderen wirkt es aber auch tödlich. Chloe bleibt nicht mehr viel Zeit. Um sich zu retten, muss sie endlich die Wahrheit über Clark Kent herausfinden.

