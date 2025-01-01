Smallville
Folge 9: Irrsinn!
43 Min.Ab 16
Lionels Skrupellosigkeit erreicht ein neues Ausmaß. Zu seinem eigenen Vorteil lässt er seinen Sohn Lex in die Psychiatrie einweisen. Dort soll Lex' Kurzzeitgedächtnis und damit die Erinnerung an die Taten seines Vaters gelöscht werden. Clark erfährt, mit welch haarsträubenden Methoden in der Klinik gearbeitet wird und beschließt, seinen Freund zu befreien. Doch damit bringt sich Clark in große Gefahr.
Smallville
Genre:Drama, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:US, 2001
16
