Smallville - Staffel 3, Folge 13
Folge 13: Limit

41 Min. Ab 12

Pete hat seine Leidenschaft für illegale Autorennen entdeckt. Er lehnt es jedoch ab, an einem manipulierten Rennen teilzunehmen. Dadurch verärgert er den Gangster Dante, da dieser seinen Wettgewinn verliert. Verzweifelt wendet sich Pete an Clark und bittet ihn um Geld, viel Geld. Sollte er es nicht auftreiben, könnte es Pete das Leben kosten.

